Чем известна русофобка Ирина Фарион, которой выстрелили в голову во Львове

Во Львове совершено покушение на экс-депутата Верховной Рады Ирину Фарион, которая известна своими русофобными высказываниями. На данный момент в городе развернулась специальная полицейская операция по задержанию преступника, который выстрелил ей в голову. Больше подробностей о покушении, биографии и состоянии Фарион — в материале URA.RU.

Кто такая Ирина Фарион

Ирина Фарион известна своими русофобскими высказываниями. Так, в феврале 2010 года женщина призывала детей в детском саду отказаться от использования русских уменьшительных имен. В июне 2012 года Фарион стала причиной увольнения водителя львовского маршрутного такси после того, как он отказался выполнить ее требование выключить русскоязычное радио. В 2023 году Служба безопасности Украины (СБУ) завело уголовное дело в отношении националистки Ирины Фарион, которая высказывалась против использования украинцами русского языка. Кроме того, известно, что она предлагала уничтожать бойцов ВСУ, которые отказывались переходить на украинский язык.

Что известно о покушении

Вечером 19 июля во Львове, на улице Масарика произошло покушение на экс-депутата Рады Ирину Фарион. Преступник выстрелил ей в голову и скрылся с места преступления. На данный момент состояние женщины неизвестно. Уточняется, что на стрелявшем были перчатки, а на оружии не было глушителя.

В каком состоянии находится

Фарион находится с огнестрельным ранением в критическом состоянии в больнице первого ТМО: «пациентка поступила в больницу около 20:00 в отделение неотложной медицинской помощи с огнестрельным ранением. На момент поступления ее состояние было крайне тяжелым. Ей оказывается неотложная помощь».

Спецоперация по делу Фарион

Во Львове началась специальная полицейская операция по задержанию расстрелявшего экс-нардепа Фарион, сообщила полиция области. По их данным, злоумышленник больше недели караулил Фарион во дворе на улице Масарика. Также появились первые фото и видео с места происшествия. Видна большая лужа крови.