Появились подробности покушения на Ирину Фарион

В украинских СМИ появились подробности покушения на бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на местные издания.

Отмечается, что факт покушения пока официально не подтвердили в полиции или больнице, которая приняла пострадавшую. Однако опровергать эту информацию также не стали — в полиции заявили, что в ходе нападения действительно была ранена женщина 60 лет.

Зеленский прокомментировал покушение на Ирину Фарион

Как сообщают местные СМИ, в Фарион выстрелили во дворе ее дома — экс-депутат получила ранение в висок и находится в крайне тяжелом состоянии. При этом свидетели нападения заявляют, что стрелявший использовал пистолет без глушителя. Кроме того, подозрительного мужчину якобы видели во дворе Фарион еще за неделю до покушения. Как предполагают СМИ, этим мужчиной мог оказаться стрелявший, который все это время мог выслеживать жертву.

Напомним, что ранее Ирина Фарион стала жертвой покушения во Львове. Бывший депутат осталась жива, но находится в тяжелом состоянии.