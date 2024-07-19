Зеленский прокомментировал покушение на Ирину Фарион

Владимир Зеленский прокомментировал покушение на бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион. Об этом сообщает РБК.

По словам Зеленского, все задействованные в попытке убийства понесут полную ответственность. Он также добавил, что в данный момент в расследовании покушения задействованы все необходимые силы Национальной полиции и СБУ.

«Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность», — заявил он.



Во Львове совершено покушение на Ирину Фарион

Напомним, что ранее Ирина Фарион стала жертвой покушения во Львове. Бывший депутат осталась жива, но находится в тяжелом состоянии.