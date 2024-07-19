Протестующие взяли штурмом тюрьму и освободили заключенных в Бангладеш

Протестующие студенты взяли штурмом тюрьму и освободили сотни заключенных в Бангладеш. Эту азиатскую страну потрясли одни из самых страшных беспорядков за последние два десятилетия: в результате насилия погибло не менее 64 человек.

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По всей стране было отключено электричество, а правительство заблокировало мобильный интернет и социальные сети, в то время как студенческие протесты продолжали перерастать в ожесточенные столкновения с полицией. Когда люди проснулись утром в пятницу, новостные телеканалы не работали после того, как протестующие ворвались в штаб-квартиру государственной телерадиокомпании в Дакке и подожгли ее, а несколько новостных веб-сайтов вышли из строя.

Группа протестующих ворвалась в тюрьму в Нарсингди, районе к северу от столицы, и освободила заключенных, прежде чем поджечь учреждение. По данным AFP, были освобождены сотни заключенных. Ключевые правительственные сайты, включая сайты центрального банка, полиции и канцелярии премьер-министра, также, по-видимому, были взломаны группой студентов-хакеров. Сообщение, размещенное на сайте канцелярии премьер-министра в пятницу, призвало прекратить убийства студентов, заявив:

"Это больше не протест. Теперь это война".



Другое сообщение, размещенное на сайте, гласило:

"Правительство отключило интернет, чтобы заставить нас замолчать и скрыть свои действия. Мы должны быть в курсе того, что происходит на местах".



Протесты начались в начале июля в университетских городках: студенты требовали положить конец системе квот, которая резервирует 30 процентов государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Протестующие утверждают, что эта политика несправедлива и дискриминационна, поскольку молодые люди борются за работу во время экономического спада, а вместо этого приносят пользу членам правящей партии "Авами лиг", которую возглавляет премьер-министр Шейх Хасина Вазед, уточняет Guardian.

В Бангладеш отключили интернет из-за протестов

Свидетели говорят, что протесты начали приобретать гораздо более широкий антиправительственный тон против Хасины и ее партии: студенты назвали ее "авторитарным диктатором" и требовали ее отставки. Хасина правит в Бангладеш с 2009 года и руководит масштабным и жестким подавлением политических оппонентов и критиков, в то время как в стране процветает коррупция. Видные фигуры оппозиции регулярно подвергаются насилию со стороны военизированных формирований и пропадают без вести, а десятки тысяч политических оппонентов оказываются в тюрьме. Она выиграла пятый срок в январе на выборах, которые, как широко документируется наблюдателями, были в значительной степени сфальсифицированы. Столкновения между хорошо вооруженной полицией по борьбе с беспорядками и протестующими, многие из которых были вооружены дубинками и кирпичами, распространились по всей стране, на улицах поджигались автомобили, а тысячи людей получили ранения.

76-летняя Хасина приказала закрыть все университеты и колледжи на неопределенный срок после столкновений. В своей речи в среду вечером она осудила "убийство" студентов, погибших во время протестов, и пообещала справедливость, посоветовав учащимся дождаться предстоящего постановления Верховного суда о системе квот, но это мало помогло подавить беспорядки.