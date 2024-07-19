Президент РФ Владимир Путин открыт для обсуждения гуманитарных вопросов на Украине.

Об этом в интервью Youtube-каналу Dialogue Works, выдержки из которого публикует РИА Новости, заявил полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

«Я слушал Путина, – подчеркнул офицер. – Он говорил об обмене пленными, и опять же, насколько он готов к переговорам. Вы не можете сказать мне, что Путин ставит какие-то безбожные условия для обмена пленными».



При этом Уилкерсон напомнил, что Запад, наоборот, закрыт даже для обсуждения гуманитарных вопросов.

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«Также хочу напомнить, что это именно украинская сторона ранее сбила самолет с собственными военнопленными», – резюмировал отставной офицер.



Как ранее сообщала «Свободная Пресса», в Кремле заявили, что Путин не планирует сейчас никаких контактов с Дональдом Трампом.