Во Львове совершено покушение на Ирину Фарион

Во Львове совершено нападение на известную своей русофобской позицией Ирину Фарион, бывшую ранее депутатом Верховной рады, сообщают украинские паблики.

Неизвестный выстрелил в нее с близкого расстояния.

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Экс-нардеп жива, но находится в тяжелом состоянии, уточнила львовская журналистка и телеведущая канала "Эспрессо" Марта Олиярник.

Сообщается, что нападение произошло на улице Масарика, неподалеку от дома, где живет Фарион. Стрелявший использовал пистолет без глушителя. Других данных о случившемся пока нет.