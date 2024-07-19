Во Львове совершено покушение на Ирину Фарион, она госпитализирована
Во Львове совершено нападение на известную своей русофобской позицией Ирину Фарион, бывшую ранее депутатом Верховной рады, сообщают украинские паблики.
Неизвестный выстрелил в нее с близкого расстояния.
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Экс-нардеп жива, но находится в тяжелом состоянии, уточнила львовская журналистка и телеведущая канала "Эспрессо" Марта Олиярник.
Сообщается, что нападение произошло на улице Масарика, неподалеку от дома, где живет Фарион. Стрелявший использовал пистолет без глушителя. Других данных о случившемся пока нет.