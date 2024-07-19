$88.02+0.1596.04-0.06
Почта

Во Львове совершено покушение на Ирину Фарион, она госпитализирована

Во Львове совершено нападение на известную своей русофобской позицией Ирину Фарион, бывшую ранее депутатом Верховной рады, сообщают украинские паблики.

Во Львове совершено покушение на Ирину Фарион
© globallookpress.com

Неизвестный выстрелил в нее с близкого расстояния.

На Украине задержали мэра одного из городов в Одесской области

Экс-нардеп жива, но находится в тяжелом состоянии, уточнила львовская журналистка и телеведущая канала "Эспрессо" Марта Олиярник.

Сообщается, что нападение произошло на улице Масарика, неподалеку от дома, где живет Фарион. Стрелявший использовал пистолет без глушителя. Других данных о случившемся пока нет.

В мире
Ирина Фарион
Верховная Рада
Горячая новость