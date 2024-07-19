Появились подробности состояния Фарион после покушения

Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион, на которую было совершено покушение, находится «на грани жизни и смерти». Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в МВД.

«Пока ситуация критическая», — добавил собеседник издания.



Ранее сообщалось, что во Львове неизвестный совершил выстрел в бывшего депутата Верховной Рады Украины. По словам львовской журналистки Марты Олиярник, Фарион выстрелили в висок. Нападавший был в перчатках, оружие без глушителя. Фарион находится в больнице в критическом состоянии.

Нападение осудил президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что для установления обстоятельств этого преступления задействованы необходимые для этого силы.