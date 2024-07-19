Зеленский прокомментировал оговорку назвавшего его Путиным Байдена

Зеленский прокомментировал оговорку Байдена, который назвал его Путиным
Владимир Зеленский прокомментировал одну из оговорок президента США Джо Байдена, который ранее по ошибке назвал его президентом России Владимиром Путиным. Об этом Зеленский рассказал в интервью телеканалу BBC.
Напомним, что казус произошел во время выступления Байдена на саммите НАТО в Вашингтоне. Как считает Зеленский, Байден «просто ошибся», а сама оговорка ничего не значит. При этом интервьюер телеканала спросил у Зеленского, «не случился ли у него сердечный приступ», когда он услышал такую ошибку.
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«Он просто ошибся. Для меня это ничего не значит», — заявил он.
Отметим, что ранее Зеленский уже отвечал на подобный вопрос. Тогда он пообещал забыть эту оговорку Байдена.