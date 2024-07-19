Блинкен раскрыл, что будет с Украиной после победы Трампа

Нынешняя администрация США не может гарантировать продолжение поддержки для Украины, если на выборах в стране победит партия республиканцев кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, добавив, что каждое правительство может само выбрать курс во внешней политике страны.

© Official White House / Adam Schultz

«Послушайте, каждая администрация, разумеется, имеет возможность самостоятельно определять свою политику. Мы не можем заглядывать в будущее», — заявил Блинкен на Форуме по безопасности в Аспене.



Трансляция проходит на Youtube-канале департамента США.

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Однако, госсекретарь Штатов добавил, что неделю назад на прошедшем саммите НАТО более 20 стран заявили о подписании соглашений по безопасности с Киевом. Они рассчитаны на 10 лет.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что предстоящие президентские выборы в Штатах станут ключевым событием для дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Он отметил, что в случае победы Дональда Трампа, шансы на начало мирных переговоров по урегулированию конфликта в Украине могут значительно возрасти уже в 2024 году. Также, по словам венгерского министра, в таком случае и американская позиция по Украине может претерпеть существенные изменения.