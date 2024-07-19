Белый дом ответил на сообщения о выходе Байдена из предвыборной гонки

Публикация телеканала NBC о том, что семья президента США Джо Байдена обсуждает план его выхода из предвыборной гонки, является недостоверной. Об этом в социальной сети X написал заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс. Газета.Ru

«Неверно. Сохраняйте веру», — отметил заместитель пресс-секретаря. Lenta.ru

19 июля NBC News со ссылкой на источники сообщил, что члены семьи Байдена обсудили возможные сценарии снятия его кандидатуры с предстоящих президентских выборов. В частности, родственники президента выразили свою озабоченность влиянием предвыборной гонки на здоровье Байдена, семью и стабильность в стране. Вечерняя Москва