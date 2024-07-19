Европе предрекли очередную проблему из-за Украины и Трампа

Проблему украинского конфликта придется решать Европе, если на выборах в Соединенных Штатах победит Дональд Трамп, пишет Bild со ссылкой на соратника политика Ричарда Гренелла. Его также называют возможным будущим кандидатом на должность государственного секретаря.

Эксперт назвал Украину «задним двором» Европы и провел аналогию с США. Если бы война шла в Мексике, Вашингтон сделал бы «большую часть работы» сам и не обращался бы за помощью к немцам, пояснил Гренелл.

Также Дональд Трамп, по словам его соратника, сам будет разговаривать с российским президентом Владимиром Путиным. Джо Байден же этого не делает. Вместе с этим Гренелл назвал «Северный поток — 2» одной из причин начала всего украинского конфликта.

Ранее политолог указал на главные условия выхода Байдена из предвыборной гонки. Это может случиться только его собственному желанию. Эксперт подчеркнул, что сегодня многие пытаются убедить его в этом, однако президент США не станет участвовать в выборах только в том случае, если откажется сам. В качестве предлога часто используются проблемы главы Белого дома со здоровьем. Также переломным моментом стали дебаты, на которых оппонент Байдена Дональд Трамп выглядел увереннее.