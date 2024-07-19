В СМИ назвали возможных приемников Байдена

Американские СМИ обсуждают, кого демократическая партия может выдвинуть в кандидаты в президенты вместо действующего главы Белого дома Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что портал Axios ожидает официального объявления о выходе Байдена из президентской гонки уже 20–21 июля. В связи с этим американские СМИ обсуждают, кто может стать заменой действующему президенту от демократической партии.

Издание Financial Times полагает, что таким преемником может стать глава Калифорнии Гэвин Ньюсом, либо губернатор Мичигана Гретхен Уитмар. С кандидатурой последнего согласны в CNN — ранее Уитмар опередил Байдена по популярности в колеблющихся штатах. Однако издание подчеркивает, что такого же результата добился сенатор от штата Аризона Марк Келли, губернаторы Мэриленда Уэс Мур, а также губернатор Пенсильвании Джош Шапиро.

В свою очередь, в Wall Street Journal считают самым вероятным преемником Байдена вице-президента Камалу Харрис. Издание вспомнило результаты опроса Economist и компании YouGov, согласно которым за Харрис проголосовало около 73% сторонников партии Демократов.

Ранее в СМИ появилась информация, что семья Байдена обсуждает план его выхода из президентской гонки.