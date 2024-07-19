В СМИ назвали шесть возможных приемников Байдена

В связи с провалом действующего Президента США Джо Байдена на дебатах 28 июня, в тот же день Демократическая партия США начала активно обсуждать его замену. В последнее время различные СМИ все чаще предлагают версии того, кто сможет стать «запасным вариантов» для демократов.

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Спонсоры партии Байдена убеждены, что тот провалится на выборах и рассматривают губернатора Мичигана Гретхен Уитмар и главу Калифорнии Гэвина Ньюсома как замену. Об это сообщает портал Financial Times.

По другому мнению, наиболее вероятной альтернативой Байдена можно назвать вице-президента США Камалу Харрис. Согласно опросу, который был проведен журналом Economist и компанией YouGov, около 73 процентов сторонников Демократической партии полагают, что она может стать кандидатом в президенты. Об этом передает Wall Street Journal.

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В поддержку Харрис и Уитмара также высказались на портале Puck. По заявлениям СМИ, Байден имеет значительно меньше шансов на победу, чем вице-президент и глава Мичигана.

Кроме того, на телеканале CNN заявили, что рейтинги Уитмара, а также сенатора от штата Аризона Марка Келли и губернаторов Мэриленда и Пенсильвании Уэс Мур и Джоша Шапиро уже опередили рейтинг действующего главы Белого дома.

18 июля Обама посоветовал Байдену подумать о «жизнеспособности» его кандидатуры.

28 июня состоялись дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Встреча прошла в Атланте и велась на телеканале CNN. Перед дебатами действующий президент Штатов и кандидат от Республиканской партии воздержались от рукопожатия.