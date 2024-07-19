В Финляндии заявили о нарушении границы с РФ

Погранохрана Финляндии сообщила о незаконном пересечении границы с Россией моторной лодкой. Соответствующее заявление появилось на сайте службы.

Инцидент произошел в Пюхяярви — озере на границе с Россией.

«Моторная лодка и ее пассажиры пересекли границу из РФ в Финляндию, а затем вернулись в Россию. Лодка зашла на 100 метров вглубь границы Финляндии», — говорится в тексте.



В Эстонии захотели ужесточить правила пересечения границы с Россией

Пограничники республики начали досудебное расследование по подозрению в нарушении госграницы. В связи с произошедшим комиссар региона Северная Карелия поддерживает контакт с российским коллегой.