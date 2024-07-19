Стала известна судьба запрещенного в ФРГ после интервью Захаровой журнала

Немецкий журнал Compact, который власти ФРГ считают правоэкстремистским и который был запрещен решением МВД страны вскоре после публикации в нем интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, может возобновить работу или как минимум "создать хлопоты" правительству из-за юридических противоречий и лазеек. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на экспертов.

Der Spiegel обращает внимание, что в пресс-релизе МВД по поводу запрета издания приводилась цитата министра Нэнси Фезер о том, что она "запретила правоэкстремистский журнал Compact". Специалист по партийно-политическому праву Софи Шёнбергер отметила, что это можно рассматривать как попытку обойти принцип свободы СМИ, закрепленный в основном законе, - прямой запрет СМИ невозможен, но можно запрещать издателя, а в данном случае это Compact Gmbh.

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В качестве примера издание приводит прецедент левоэкстремистского интернет-портала от 2017 года, когда суд поддержал аналогичный запрет МВД на формальном основании, что никто его не оспорил. При этом суд в своем решении обозначил, что такие запреты не должны распространяться на закрепленные в праве принципы свободы СМИ и самовыражения.

"Для запрета печатного органа в законе о СМИ нет никаких правовых оснований", - заявил специалист по государственному праву и законодательству о СМИ Кристиан фон Кёльн.



Владельцы Compact могут оспорить решение МВД о запрете журнала и довести дело до конституционного суда, пишет Der Spiegel. Наконец, бывший шеф-редактор Юрген Эльзессер может издавать журнал в качестве индивидуального предпринимателя, поскольку в таком случае на него не будут распространяться нормы закона об объединениях.

В декабре 2021 года Федеральное ведомство по охране конституции (контрразведка) классифицировало журнал как "доказанно правоэкстремистский". По его оценке, Compact распространяет "антисемитские, враждебные меньшинствам, исторически ревизионистские и содержащие теории заговора материалы". 16 июля МВД ФРГ сообщило о запрете журнала, в нескольких городах прошли обыски в офисах издания и в частных жилищах сотрудников. В распоряжении МВД о запрете говорится, что журнал, которым руководит известный в Германии публицист Юрген Эльзессер, направлен против конституционного порядка ФРГ. Во время обысков были изъяты документация, носители информации, оборотные средства.

Вскоре после запрета журнала источник ТАСС сообщил, что этот шаг властей ФРГ связан с опубликованным 13 июля интервью с Захаровой. Комментируя эту информацию, сама Захарова заявила, что "немецкая цензура нынешнего периода сопоставима с временами [министра пропаганды нацистской Германии Йозефа] Геббельса".