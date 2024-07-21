Больницы Великобритании продолжат сбоить из-за ошибки в Windows

Сообщается, что нарушения в работе медицинских учреждений Великобритании, вызванные глобальным сбоем в операционной системе Windows, продлятся на следующую неделю. По словам представителя Национальной службы здравоохранения Великобритании, в некоторых регионах страны могут сохраняться перебои, особенно в работе врачей общей практики. Больницы уже работают над повторным бронированием приемов пациентов. Об этом сообщает издание Sky News.

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Кроме того, в работе национальной фармацевтической ассоциации страны также наблюдаются сбои, которые будут фиксироваться до конца выходных. Ассоциация попросила граждан проявить терпение.

Глобальный сбой в работе облачной платформы Microsoft Azure 19 июля привел к проблемам в работе различных организаций, включая авиакомпании, аэропорты, банки и медицинские системы. Россия от этой проблемы практически не пострадала, так как компания Microsoft заблокировала доступ к своим облачным сервисам на ее территории еще в марте 2024 года.

Среди пострадавших от сбоя – крупнейшие американские авиакомпании American Airlines, United Airlines, Delta Airlines и Frontier Airlines, а также крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines. Она сообщила о глобальном сбое, вызвавшем проблемы с бронированием билетов и регистрацией.