Байден отреагировал на приговор Гершковичу

Президент США Джо Байден заявил, что будет и дальше добиваться освобождения американского журналиста Эвана Гершковича, который ранее был осужден в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом Байден прокомментировал вынесение Гершковичу приговора Свердловским областным судом города Москвы — журналиста признали виновным по обвинению в шпионаже и приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Как заявил Байден, возвращение домой Гершковича является приоритетной задачей для его администрации, как и возвращение других граждан США, попавших в схожую ситуацию.

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«Мы упорно добиваемся освобождения Эвана и продолжим это делать. <...> Мы не прекратим попыток вернуть его домой. Джилл и я молимся за Эвана и его семью», — заявил он.



Ранее суд в Москве огласил приговор Гершковичу.