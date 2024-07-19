Министерство иностранных дел Литвы сделало официальным котом ведомства найденного кота по кличке Ранго. Об этом сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис на своей странице в соцсети X.

© Gabrielius Landsbergis / X

Ландсбергис сообщил, что МИД Литвы дал официальный ранг найденному коту. По словам дипломата, Ранго был обнаружен на заднем дворе здания ведомства.

«Ранго спасли с нашего заднего двора и сразу же повысили», — рассказал глава МИД Литвы.



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