Американский адмирал нашел НАТО альтернативу

У Североатлантического альянса есть серьезный соперник, к которому следует относиться очень настороженно. Это - ШОС (Шанхайская организация сотрудничества). Такое мнение в статье для Bloomberg высказал отставной адмирал ВМС США и бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

Именно встреча членов Шанхайской группы в Астане, а не саммит альянса в Вашингтоне, считает он, стала главным событием этого месяца, где собрались крупнейшие геополитические игроки.

«В некотором смысле ШОС является альтернативной версией НАТО», - пишет Ставридис.



Экс-главком напомнил, что «более 30% мирового ВВП приходится на Шанхайскую организацию, которая охватывает 80% площади Евразийского континента и 40% населения мира». И призвал более осторожно относиться к развитию ШОС, хотя расходы на оборону организации на данный момент вдвое меньше по сравнению с общими тратами альянса, которые составляют около 1,2 трлн долларов.

«НАТО следует уделять более пристальное внимание растущему влиянию, экономическому и военному потенциалу и амбициям Шанхайской группы», - говорится в публикации.



По мнению отставного адмирала, серьезным вызовом для западного блока является продолжение укрепления сотрудничества России и Китая. При этом проблему автор видит не только в том, что Москва и Пекин благодаря совместным учениям и партнерству в области технологий могут «поиграть геополитическими мускулами».

Главные опасения связаны с тем, что ШОС может быть «использована» Россией и Китаем для того, чтобы «отвести крупные региональные державы от возглавляемого США миропорядка». Он даже назвал эти две страны – Турция и Саудовская Аравия, причем Эр-Рияд является партнером ШОС по диалогу и стремится к полноправному членству в организации.

Примечательно, что ранее, за несколько дней до откровений в Bloomberg, в эфире Cats Roundtable Ставридис заявил, что НАТО находится на пике своего могущества и переживает максимальное сплочение союзников за всю 75-летнюю историю. На момент основания альянса в нем было 12 стран, а сегодня их 32. «Они представляют половину мирового ВВП, у нас 3 миллиона молодых мужчин и женщин под ружьем, у нас 800 крупных военных кораблей в море, у нас 15 000 боевых самолетов. Огромные возможности», - отрапортовал экс-главком. И отметил, что задачей альянса остается сдерживание России сейчас и в будущем.

А в Декларации, принятой по итогам саммита ШОС в Астане, под которой от лица России подпись поставил президент страны Владимир Путин, цели обозначены совсем иные – построить более справедливый и многополярный мир. Он должен быть «основан на принципах международного права, культурно-цивилизационном многообразии, равном и выгодном всем сторонам сотрудничестве стран».

Кто же тогда на самом деле играет мускулами и бряцает оружием?

Политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра изучения проблем безопасности РАН Константин Блохин, комментируя для «СП» взгляд на ШОС как на альтернативную версию НАТО, отметил, что Шанхайская организация, а также БРИКС являются, прежде всего, институтами формирования нового, многополярного миропорядка:

- И, конечно, в альтернативу НАТО они пока не превратились.



Потом, они достаточно молоды – ШОС была создана в 2001 году в Шанхае. Североатлантический альянс существует значительно дольше. Но главное, НАТО – военно-политическое объединение, а ШОС создавалась как блок экономический в большей степени.

Но ШОС (мы говорим сейчас о ней) это как бы альтернатива мировому американскому либеральному порядку. По крайней мере, надо стремиться к тому, чтобы эти организации развивались. Потому что, в идеале, они должны быть этими альтернативами. В этом их природа на самом деле.

Поэтому цель ШОС (и БРИКС) в объединении Евразийского континента под лидерством России и Китая. Но на принципах транспарентности – т.е. взаимного равенства, уважения и солидарности. Там никто ни на кого не давит. Именно это делает эти организации привлекательными. И нет ничего удивительного в том, что все больше игроков к ним пытается присоединиться.

В НАТО все построено по-другому. В иерархии власти там на самой вершине находятся Соединенные Штаты, которые диктуют правила. А внизу – все американские сателлиты-союзники, которые должны подчиняться.

«СП»: То есть ШОС - своего рода полюс нового миропорядка?

- Можно сказать и так. Возьмем, Саудовскую Аравию – она уже партнер ШОС по диалогу, но хочет стать полноправным членом организации. А ведь в годы Холодной войны Эр-Рияд был одним из главных союзников США.

Теперь Саудовская Аравия пригрозила распродать принадлежащие ей долговые бумаги европейских стран и вывести деньги, если страны G7 решатся на конфискацию российских замороженных резервов. Сегодня Эр-Рияд торгует нефтью с Китаем в юанях, что лет десять назад вообще невозможно было себе представить.

И, понятно, что этот новый многополярный мир усиливается. Правда пока мы находимся, скажем так, в транзитном состоянии. То есть, одна система - однополярного мира - рухнула. А другая еще полностью не оформилась.

Мир, конечно, становится многополярным. Но организационные структуры эти еще не окрепли. Еще не выработаны правила игры. Еще не произошел в полной мере отход от доллара, хотя доля стран, выступающих за дедолларизацию, продолжает расти.

Поэтому многополярному миру еще крепнуть и крепнуть в условиях такого транзитного перехода. И понятно, что Штаты и Запад в целом будут стараться подорвать его.

«СП»: Как тогда ШОС сможет обезопасить своих участников? Нужны ли для этого общие военные, полицейские, разведывательные структуры?

- Безусловно. Я уже сказал, что нужно стремиться к тому, чтобы это объединение было бы альтернативой НАТО - не в смысле агрессивности, конечно.

Напомню, НАТО – это 70% всех мировых военных расходов. Плюс еще есть страны, которые не входят в альянс, но являются союзниками США и, по сути, их сателлитами. Это, например, Япония, Южная Корея, Австралия.

Поэтому для эффективной конкуренции и сопротивления, разумеется, нужны контрмеры. А следовательно, все эти структуры обеспечения безопасности придется создавать.