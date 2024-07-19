СБУ возбудила дело против министра транспорта ДНР

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против министра транспорта Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Тужилина. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Чиновнику вменяют посягательство на территориальную целостность страны. СБУ заявляет, что Тужилин занимается созданием новых транспортных путей для переброски российских военных из Ростовской области в направлении фронта.

Также ведомство сообщило, что он занимается организацией транспортного соединения Мариуполя с Бердянском и Мелитополем.

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