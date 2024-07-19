ООН назвал оккупацию палестинских территорий аннексией

Международный суд ООН сообщил, что израильская сторона систематически проводит дискриминацию палестинских жителей и представителей на оккупированных территориях. По данным суда, эта оккупация является насильственным присоединением территории государства к Израилю, то есть аннексией. Ura.Ru

По словам председательствующего судьи Навафа Салама, политика и действия израильской стороны рассчитаны на то, чтобы оказать необратимое воздействие на месте и оставаться в силе на неопределенный срок. RT на русском

Суд также считает, что действия Израиля нарушают право палестинцев на самоопределение. ТАСС