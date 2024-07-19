NBC: семья Байдена обсуждает план его выхода из президентской гонки

Члены семьи президента США Джо Байдена обсудили с представителями предвыборной кампании главы американской адмнистрации план его возможного выхода из президентской гонки, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

По его сведениям, основная суть разговора сводилась к тому, что выход Байдена из президентской гонки должен дать Демократической партии США наиболее выгодную позицию, чтобы одержать победу над кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.

Члены семьи в разговоре подчеркнули, что Байден хочет, чтобы объявление о выходе произошел в им выбранный период. Помимо этого стороны обсуждали влияние предвыборной кампании хозяина Белого дома на его здоровье, его семью и на стабильность в стране.

27 июня в Атланте (штат Джорджия) состоялись теледебаты Байдена и Трампа. По данным экспресс-опроса телеканала CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу Трампу. После провального выступления Байдена в США стали все громче звучать призывы к хозяину Белого дома отказаться от дальнейших попыток сохранить за собой высший государственный пост.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Республиканцы на съезде партии 15 июля выдвинули кандидатуру Трампа в президенты, он согласился баллотироваться. Предполагалось, что официально кандидатура Байдена будет утверждена на общенациональном съезде демократов (19-22 августа). 16 июля портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Национальный комитет Демократической партии (НКДП) с 29 июля по 5 августа, еще за несколько недель до съезда, проголосует в виртуальном формате за выдвижение Байдена в качестве своего кандидата в президенты на ноябрьских выборах. По данным портала, как только он получит достаточное количество голосов, заменить нынешнего главу Белого дома в президентской гонке "станет крайне сложно", разговоры о выдвижении другого кандидата должны утихнуть.