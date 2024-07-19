В Бангладеш отключили интернет из-за протестов

В Бангладеш отключили интернет на фоне проходящих по всей стране протестов, которые идут с 14 июля. Об этом сообщает Bloomberg.

Напомним, что причиной беспорядков в стране стало решение властей восстановить 30% квот на трудоустройство для родственников участников войны за независимость с Пакистаном. Сначала в них принимали участие только студенты, но затем к ним также присоединились толпы безработных.

«Бангладеш страдает от общенационального отключения интернета на фоне столкновений между студентами и полицией, в результате которых, по некоторым данным, погибли по меньшей мере 39 человек», — говорится в тексте.



В Bloomberg отметили, что, согласно сетевым данным, отключение интернета в стране началось еще 18 июля, но никак не связано с глобальными сбоями в сервисах Microsoft Corp.