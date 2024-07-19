Семья Байдена обсуждает возможный план по его отказу от участия в выборах

Семья президента США Джо Байдена обсуждает возможный план по его выходу из предвыборной кампании. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на два источника, знакомых с обсуждениями.

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"Любой план выхода — если Байден решит пойти на этот шаг, в чем все больше верят некоторые из его ближайших союзников, — должен предоставить Демократической партии наилучшие возможности победить Дональда Трампа", - говорится в публикации.



Источники отмечают, что влияние предвыборной кампании на здоровье Байдена, на семью действующего президента и стабильность Соединенных Штатов "находятся в центре обсуждения".

При этом представитель Белого дома Эндрю Бейтс опроверг данные, что ведутся какие-либо обсуждения членами семьи Байдена о его снятии с выборов.