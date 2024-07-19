Politico: соратники Харрис готовятся к ее выдвижению на президентских выборах

Соратники вице-президента США Камалы Харрис тайно готовятся обеспечить ее выдвижение в качестве кандидата на президентских выборах. Об этом пишет Politico. RT на русском

По информации газеты, «неформальная кампания» была инициирована не самой Харрис или ее командой, а бывшими сотрудниками ее аппарата, членами «кокуса чернокожих конгрессменов», а также главами правозащитных организаций и «давними союзниками». По словам одного из них, сейчас поддерживающие Харрис лица «втихую прикладывают усилия» к тому, чтобы в нужный момент обратить на нее внимание однопартийцев. В случае выхода Байдена из предвыборной гонки близкие к Харрис лица намерены убедить лидеров Демпартии в том, что именно она станет лучшей заменой действующего президента на грядущих выборах. ТАСС

Ранее газета Newsweek писала, что Харрис имеет больше шансов стать кандидатом в президенты, чем Байден. Газета.Ru