Пока вы не уснули: ответ Кремля на слова Трампа о мире и приговор Гершковичу

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Кремле ответили на слова Трампа о мире

Слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Россия его якобы боялась, являются предвыборной риторикой. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова американского политика о мире, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС.

Ранее Трамп выступил с утверждением, что во время его президентства «везде царил мир», потому что другие страны, включая Россию и Китай, якобы «боялись» его.

Песков назвал слова Трампа направленными лишь на внутреннюю американскую аудиторию перед выборами.

Читать новость полностью

Суд озвучил приговор журналисту WSJ Гершковичу

Российский суд приговорил журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости.

Гершкович был задержан в марте 2023 года. В ФСБ заявили, что журналист по заданию властей США собирал информацию, относящуюся к гостайне, об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Читать новость полностью

Microsoft выступила с заявлением после массового сбоя

Американская корпорация Microsoft отмечает постепенную стабилизацию ситуации после многочисленных жалоб на проблемы с доступом к сервисам компании, сообщается в микроблоге корпорации в соцсети X.

Отмечается, что сбои связаны с ошибкой в обновлении операционной системы Windows от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike.

Читать новость полностью

ФСБ предотвратила теракт в Ессентуках

ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках, который готовил участник запрещенной в России международной террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, уроженец одной из стран Центральной Азии присягнул на верность террористической организации. По информации РИА Новости, речь идет об «Исламском государстве»* (ИГ*, организация признана в России террористической и запрещена). Мужчина собирался напасть на объект транспортной инфраструктуры с использованием самодельного взрывного устройства, а после уехать в Сирию.

Читать новость полностью

Дело о нападении мигрантов на депутата Госдумы переквалифицируют

Глава СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать уголовное дело о нападении на депутата Госдумы в Самарской области на покушение на убийство. Об этом сообщает ТАСС.

"С учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса председатель Следственного комитета поручил переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство", — сообщил источник.

Читать новость полностью

Бастрыкин выдвинул новое основание для лишения мигрантов гражданства РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Госдуму предложения по противодействию преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики. Об этом говорится в Telegram-канале Следкома.

«Наряду к уже имеющимся основаниям для лишения приобретенного гражданства предлагается добавить факт приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления», — рассказали в СК РФ.

Читать новость полностью

Церемония открытия Олимпийских игр оказалась на грани срыва

Церемония открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже оказалась на грани срыва из-за забастовок артистов, которые задействованы в мероприятии. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на Союз артистов-исполнителей Франции (SFA).

«Сейчас идут генеральные репетиции церемоний, и мы с сожалением вынуждены объявить о подаче уведомления о забастовке на шоу 26 июля 2024 года, а также на следующих репетициях церемоний открытия Паралимпийских игр», — заявили в SFA. В организации оказались недовольны условиями труда артистов, неравенством в обращении и отсутствием социального диалога во время подготовки к церемониям.

Читать новость полностью

Назван российский город с самыми быстрорастущими ценами на жилье

Сочи стал лидером среди городов с 300 тысячами жителей по росту средней цены за квадратный метр вторичного жилья во втором квартале 2024 года, сообщает РБК со ссылкой на подсчеты аналитиков консалтинговой компании SRG.

Средняя цена в городе выросла на 6,44 процента, до 264,9 тысячи рублей. На втором месте оказалась Махачкала с ростом на 5,77 процента, до 93,2 тысячи рублей, на третьем — Улан-Удэ с ростом 5,24 процента, до 125,4 тысячи рублей за «квадрат». Кроме того, в первую пятерку рейтинга вошли Набережные Челны (плюс 4,69 процента, до 102,3 тысячи рублей) и Барнаул (плюс 3,93 процента, до 114,4 тысячи рублей).

Читать новость полностью

Украинским спортсменам разрешили не пожимать руки россиянам на Олимпиаде

Национальный олимпийский комитет Украины достиг договоренности с международными спортивными федерациями о том, чтобы не жать руку россиянам и белорусам на Олимпиаде в Париже. Об этом kp.ua сообщил президент организации Вадим Гутцайт.

«Мы договорились с международными федерациями, где необходимо во время встречи приветствовать, а также после матча приветствовать, что мы не приветствуем друг друга, не жмем руку. Мы предусмотрели этот вопрос и уже договорились», — заявил он.

Читать новость полностью

ФНС разъяснила, с кого будут взимать повышенный земельный налог

Федеральная налоговая служба разъяснила, для владельцев каких участков увеличат земельный налог. Сейчас налог со всех участков, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), взимается по ставке 0,3% от кадастровой стоимости, но с 2025 года для ряда участков он может вырасти до 1,5% — соответствующий закон Госдума приняла 10 июля. При этом регионы будут самостоятельно решать, повышать налог или нет.

Повышенная ставка будет взиматься с участков с кадастровой стоимостью более 300 млн рублей. Также региональные власти смогут поднять налоговую ставку, если участок под ИЖС используется для предпринимательской деятельности (на нем расположены дома для сдачи в аренду) или иных коммерческих целей (например, на участке ведется торговая деятельность).

Читать новость полностью