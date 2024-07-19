Президент США Джо Байден почувствовал себя «оскорбленным и преданным», так как многие демократы отвернулись от него, когда он столкнулся с крупнейшим кризисом в своей карьере. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на два источника, знакомых с позицией Байдена.

Демократы (в том числе высокопоставленные) начали призывать Байдена отказаться от планов по переизбранию после его провала на дебатах с Дональдом Трампом. Во время дебатов 81-летний Байден говорил нечетко и тихо, иногда ему не удавалось довести мысль до конца.

Эти призывы усилились, когда во второй половине июля у Байдена выявили коронавирус и ему пришлось прервать свою кампанию. Спонсор кампании даже предложил черновик речи, с помощью которой Байден мог бы «достойно» выйти из гонки.

Публично и в личных беседах Байден заявлял, что не откажется от борьбы. Однако недавно CNN сообщил, что Байден становится более «восприимчивым» к призывам отойти в сторону.

Наиболее влиятельные демократы - экс-президент США Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, лидер большинства в Сенате Чак Шумер и экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси - либо промолчали, либо аккуратно поддержали Байдена, но за кулисами обсуждали свои опасения. Собеседник NBC News раскритиковал эту четверку, заявив, что именно они когда-то привели к власти Трампа.

«В 2015 году Обама, Пелоси, Шумер вытеснили Байдена в пользу Хиллари; они были неправы тогда, и они неправы сейчас», - заявил собеседник канала.



Как отмечает NBC News, молчание лидеров Демократической партии ослабило и оставило Байдена в одиночестве, создав «вакуум, который демократы заполнили постоянным потоком сомнений и вопросов». В итоге президент сузил круг своих советников до нескольких человек, которым он доверяет.