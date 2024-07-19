Цукерберг ответил, кого из кандидатов в президенты США он поддержит

Основатель компании Meta* (организация признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг отказался поддерживать кандидатуры экс-президента США Дональда Трампа или нынешнего главы государства Джо Байдена в преддверии выборов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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В публикации отмечается, что Цукерберг не планирует каким-либо образом вовлекаться в выборы президента. Он считает, что люди хотят видеть меньше материалов на политические темы на ресурсах Meta*.

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«Я думаю, что вы станете свидетелями того, что наши сервисы будут играть меньшую роль в этих выборах по сравнению с ситуацией в прошлом», — подчеркнул Цукерберг.



Напомним, что выборы президента США пройдут 5 ноября. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Байден с большой вероятностью потерял шансы на выдвижение кандидатом от Демократической партии. Его главный оппонент, Трамп, уже выдвинулся от Республиканской партии.

* организация признана в России экстремистской и запрещена