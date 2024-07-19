Лукашенко заявил о сдаче экзамена белорусскому народу

В настоящий момент власти Белоруссии сдают экзамен народу республики. Об этом президент страны Александр Лукашенко сообщил на селекторном совещании, передает БелТА.

Он заверил чиновников в том, что «спокойно в этом году не будет», заявив о сдаче экзамена перед населением страны.

«Не американцам, не полякам, не европейцам. Нам наплевать на их мнение, хотя мы их мнение готовы учитывать. Мы для своего народа работаем. И мы сегодня сдаем экзамен», — подчеркнул глава государства, отметив, что народ должен видеть эффективную работу системы власти.



Ранее Лукашенко заявил, что «отколошматил» губернаторов за реагирование на последствия урагана в первые дни после бедствия. При этом он высказал претензию к гражданам, которые не помогают убирать завалы после урагана, ожидая, что «власти решат все проблемы».