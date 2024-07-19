В Белоруссии узнали имена всех сотрудников украинского ЦИПсО

Министерство обороны (МО) Белоруссии имеет все данные об украинском 72-м Центре информационно-психологических операций (ЦИПсО), в том числе имена сотрудников. Об этом сообщил начальник отдела главного управления идеологической работы оборонного ведомства республики, подполковник Александр Иванов, передает ТАСС.

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«В Беларуси известны их штат, полная структура, на каких машинах они передвигаются, известны фамилии, имена, фотографии всех этих людей», — сказал он.



Иванов подчеркнул, что сотрудникам ЦИПсО не стоит рассчитывать на анонимность после причинения вреда Белоруссии. Он назвал украинскую организацию высокотехнологичным и большим по численности подразделением. По его словам, тактические группы 72-го ЦИПсО перемещаются на иностранной технике, они оснащены камерами и ноутбуками.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США курируют работу украинского ЦИПсО. Как он утверждает, Пентагон, Агентство национальной безопасности и Центр передового опыта НАТО по киберзащите в Таллине направляют кибератаки «под украинским флагом» на информационную инфраструктуру РФ.