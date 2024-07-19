Политика, которой придерживается кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, может сильно повлиять на конфликт на Украине. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Издание отмечает, что кандидат в президенты от республиканцев, бывший президент США Дональд Трамп «придерживается политики «сначала Америка, потом Европа»».

«Это будет иметь серьезные последствия для конфликта на Украине и будущей безопасности Запада», - подчеркивается в статье.



При этом тревожным сигналом для Европы должен стать и выбор Трампом кандидата в вице-президенты США, которым стал Джей Ди Вэнс, заметили журналисты.

Вэнс известен тем, что критиковал многомиллиардную военную помощь США Украине, а также считал, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична.

Накануне Дональд Трамп пообещал, что в случае своего избрания положит конец каждому международному конфликту в мире, «который создала нынешняя администрация» Джо Байдена. Он также заметил, что военное противостояние между Россией и Украиной не началось бы, если бы он продолжал оставаться президентом США.

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Ранее союзники Трампа - республиканцы в Конгрессе США - в течение нескольких месяцев блокировали военную помощь Украине. В свою очередь Владимир Зеленский не стал прямо отвечать на вопрос о том, как изменятся отношения Украины и США, если победу на выборах в ноябре одержит Дональд Трамп.