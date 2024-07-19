В Германии рассказали, как тактика ВС РФ истощила Украину

Тактика ВС РФ по поражению объектов энергетической инфраструктуры Украины дает свои плоды. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

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"Разрушение электроснабжения изматывает Украину… развал украинской инфраструктуры может стать решающим (на поле боя – Прим. ред.)", - говорится в сообщении издания.



Отмечается, что при приближении зимнего сезона ситуация с энергобезопасностью Украины становится критической, поскольку Киев рискует не успеть исправить положение.

До этого сообщалось, что энергетическая система Украины столкнулась с неожиданно жаркой погодой, которая может привести ее к полному коллапсу.

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В начале июля глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявлял, что энергосистема Украины этой зимой вряд ли справится с обеспечением теплом квартир выше девятого этажа. По словам главы совета, с наступлением холодов стоит ждать спроса на дизель-генераторы и горючее для них, что может привести к панике на рынке.