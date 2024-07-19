Зеленского обвинили в попытке втянуть НАТО в конфликт с Россией

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот пытается втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией. Глава МИД также признался, что ему нелегко оставаться в рамках дипломатических приличий, реагируя на обвинения со стороны украинского лидера в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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По сообщениям венгерских СМИ, 18 июля Зеленский, приглашенный на саммит Европейского политического сообщества в Великобритании, заявил там, что недавний визит Орбана в Москву стал предательством Европы.

Сийярто дал понять, что ни подобные обвинения со стороны Киева, ни критика со стороны Брюсселя не заставят Венгрию отказаться от своих усилий.

"Мы продолжим миротворческую миссию, потому что если мы не добьемся успеха, если мы не сможем установить мир в ближайшее время, то мы можем столкнуться с очень плохой ситуацией, когда на линии фронта будут происходить еще более жестокие события, возникнет еще больший риск эскалации конфликта, ситуация выйдет из-под контроля, и мы увидим всю Европу в огне. Потому что я вижу, что есть много людей, включая президента [Украины], которые пытаются втянуть НАТО в эту войну", - сказал министр, выступая на пресс-конференции в Будапеште после встречи с ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом.



Сийярто отверг обвинения со стороны Зеленского, напомнив, что в результате конфликта на Украине продолжают гибнуть люди, поток беженцев не прекращается, и власти - в нарушение прав человека и при попустительстве международных правозащитных

организаций - вводят запреты на выезд из страны.

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"Мы говорим о необходимости установления мира на Украине, а затем президент Украины обращается к премьер-министру Венгрии с такими безапелляционными заявлениями, что я с большим трудом заставляю себя не использовать в ответ резких выражений", - признался глава МИД, комментируя по просьбе журналистов высказывания украинского лидера.



В ходе своей 10-дневной миротворческой миссии Орбан побывал 2 июля в Киеве, где провел переговоры с Зеленским, а через три дня встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. После этого глава венгерского правительства 8 июля нанес визит в Пекин, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины с председателем КНР Си Цзиньпином, а затем посетил Вашингтон, где на полях саммита НАТО провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По завершении совещания альянса 11 июля он отправился во Флориду в гости к экс-президенту США Дональду Трампу, с которым также рассмотрел пути урегулирования украинского конфликта. После этого Орбан заявил, что в случае победы на ноябрьских выборах и возвращения в Белый дом Трамп "решит эту проблему".