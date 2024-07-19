Зеленского обвинили в попытке втянуть НАТО в конфликт с Россией

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил Владимира Зеленского в том, что он пытается втянуть НАТО в вооруженный конфликт с РФ. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал на пресс-конференции в Будапеште после встречи с ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом.

© DPA/TACC

Накануне СМИ сообщили, что 18 июля Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании заявил, что своим визитом в Москву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предал Европу.

На пресс-конференции Сийярто дал понять, что ни обвинения со стороны Киева, ни критика Брюсселя не заставят Будапешт отказаться от своих усилий по разрешению конфликта на Украине. Глава МИД Венгрии заявил, что власти страны продолжат свою миротворческую миссию, поскольку если добиться перемирия в ближайшее время не удастся, то мир может столкнуться «с очень плохой ситуацией».

«Возникнет еще больший риск эскалации конфликта, ситуация выйдет из-под контроля, и мы увидим всю Европу в огне. Потому что я вижу, что есть много людей, включая президента (Украины — прим. ред.), которые пытаются втянуть НАТО в эту войну», — заявил Сийярто.



Зеленский назвал единственное условие для ухода с поста президента

Дипломат подчеркнул, что в результате конфликта на Украине продолжают гибнуть люди, а поток беженцев не прекращается, а Киев, в нарушение прав человека, вводит запреты на выезд людей из страны.

«Мы говорим о необходимости установления мира на Украине, а затем президент Украины обращается к премьер-министру Венгрии с такими безапелляционными заявлениями, что я с большим трудом заставляю себя не использовать в ответ резких выражений», — заключил глава МИД.



Напомним, что с 1 июля Венгрия начала председательство в Совете ЕС. На фоне этого Орбан совершил ряд поездок. 2 июля он посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, а 5 июля – Москву, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. 8 июля премьер прибыл в Пекин, где состоялась его рабочая встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, а 9 июля — в Вашингтон, где прошел саммит НАТО.

После этого премьер направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании украинского конфликта. По словам его помощника Балажа Орбана, в плане присутствуют «реалистичная оценка ситуации, реалистичные цели и соответствующий график».