Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с Рамблером оценил вероятность выхода действующего президента США Джо Байдена из гонки за пост главы государства, а также оценил сообщения о выявлении у политика коронавируса.

Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси ранее заявила некоторым конгрессменам-демократам, что, по ее мнению, президента Байдена можно будет довольно скоро убедить выйти из президентской гонки на фоне серьезных сомнений в его способности победить в ноябре. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на трех чиновников-демократов, знакомых с ее частными беседами. Вместе с тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать журналистам самочувствие президента США Джо Байдена, у которого, как сообщалось до этого, был выявлен коронавирус.

Сразу же после покушения на [кандидата в президенты США Дональда] Трампа и последовавшего за этим роста его рейтингов у Байдена «ни с того ни с сего» обнаружился коронавирус. Понятно, что это была уловка. И теперь «ключевая персона», которая будет определять, станет ли Байден баллотироваться, это его лечащий врач. И мы понимаем, что на лечащего врача можно надавить, что коронавирус может протекать по-разному – в легкой или тяжелой форме. Так что коронавирус у Байдена – это гибкий инструмент в руках Демократической партии и самого политика. Он может стать обоснованием либо для выхода Байдена из президентской гонки, либо для ее продолжения. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

В дальнейшем в Демпартии США будут пристально отслеживать динамику рейтингов Байдена и Трампа, подчеркнул эксперт.

«Если ситуация будет разворачиваться для Байдена в лучшую сторону, тогда коронавирус у него будет подутихать, если в худшую, то наоборот», - заявил специалист.



Ситуацию, в которой оказался Байден, осложняет тот факт, что он является действующим президентом США, добавил аналитик.

«Если со стороны Байдена сейчас последует отказ от предвыборной гонки, то, по сути, это всем продемонстрирует, что Соединенные Штаты в настоящее время находятся в руках слабого и неэффективного руководителя. Это просто дискредитирует нынешнюю администрацию, нынешнюю Демпартию», - отметил специалист.



Еще одна проблема Демпартии связана с тем, что в ее рядах нет сопоставимого с Трампом кандидата на пост главы государства, который смог бы заменить Байдена.

«К примеру, [бывшая первая леди] Мишель Обама отказывается от различных постов, у нее за плечами нет серьезного бэкграунда, она вообще называет политику «грязным делом». Политические амбиции у нее отсутствуют. [Вице-президент США] Камала Харрис по полной программе дискредитировала себя своими политическими заявлениями, которые уже стали мемами. [Губернатор штата Калифорния Гэвин] Ньюсом – это политик второго или даже третьего эшелона… Так что если бы у демократов была реальная кандидатура на замену Байдену, если бы среди них была бы сильная личность, то мы бы давно ее увидели. Байден бы готовил такого кандидата к президентству. Но реального кандидата, сопоставимого с конкурентом, там нет», - подчеркнул Блохин.



Эксперт выразил мнение, что Байден самостоятельно не откажется от президентской гонки.

Трамп высказался о роли Байдена в начале СВО

«Если он откажется, то это будет означать, что американский президент в настоящий момент слаб. Но вот участвовать в выборах и проиграть борьбу сильному противнику – это уже другой вариант для Байдена. Полагаю, к нему политик и прибегнет», - заключил американист.



Ранее Трамп заявил, что администрация Байдена причинила Соединенным Штатам «немыслимый» ущерб.