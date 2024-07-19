Обзор иноСМИ: секретный план ФРГ на случай войны с РФ и атака хуситов на корабль США

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В Германии разработают секретный план на случай войны с Россией

Минобороны Германии подтвердило, что разрабатывает чрезвычайные планы по перемещению «сотен тысяч» военнослужащих НАТО через свою территорию в случае войны с Россией. Об этом сообщает Newsweek.

Представитель Командования внутренней обороны Бундесвера подтвердил журналу, что секретный «Оперативный план Германии» (OPLAN DEU) «постоянно разрабатывается и постоянно обновляется». Этот комментарий последовал за статьей журнала Der Spiegel, в которой говорилось, что Берлин готовится перебросить через свою территорию около 800 тысяч солдат НАТО и 200 тысяч единиц техники, если противостояние с Россией перерастет в боевые действия. Собеседник Newsweek заявил, что план включает множество дорог и федеральных трасс Германии.

Российские подлодки становятся «все лучше и лучшие»

Недавно российские ударные подлодки, включая субмарины класса Kilo (так в НАТО называют подлодки проектов «Палтус» и «Варшавянка), провели миссии в Ирландском море, пишет The National Interest. Последняя версия этих подлодок способна запускать крылатые ракеты, торпеды и другое оружие, предназначенное для поражения подводной инфраструктуры.

Кремль использует субмарины Kilo, чтобы показать, что его сила распространяется на стратегически важные регионы, отмечает NI. Издание подчеркивает, что подлодки этого класса, разработанные во время Холодной войны, становятся все лучше и лучше. В частности, они могут нести сверхзвуковые противокорабельные ракеты или 24 мины вместо торпед.

Хуситы впервые атаковали корабль США баллистическими ракетами

Военные корабли ВМС США столкнулись с беспрецедентной угрозой - противокорабельными баллистическими ракетами, смертоносным оружием, которое до недавнего времени хуситы против них не применяли. Об этом сообщает BI.

Один из кораблей, эсминец класса «Арли Бёрк» USS Mason, впервые оказался под обстрелом таких ракет вскоре после того, как присоединился к миссии по борьбе с хуситами. Ракеты были выпущены именно в тот момент, когда корабль отвечал на попытку захвата судна сомалийскими пиратами. Командир USS Mason Джастин Смит рассказал, что первый опыт столкновения с этими ракетами был удивительным. По его словам, команда среагировала «невероятно хорошо - от обнаружения до проверки готовности системы к действию». В итоге снаряды упали в воду на расстоянии нескольких километров.

Сестре Милея пришлось извиняться перед послом Франции

Сестра президента Аргентины и глава его канцелярии Карина Милей принесла извинения послу Франции на фоне расистского скандала. Как сообщает La Nacion, извинения связаны со словами вице-президента Виктории Вильярруэль, назвавшей Францию «колонизаторской страной». Начался скандал с оскорбительной кричалки, которую спел полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес.

Кричалка высмеивала сборную Франции из-за чернокожих игроков. Позже Фернандес принес извинения, а в самой Аргентине мнения по поводу поступка Фернандеса разделились. Замминистра спорта Хулио Гарро призвал извиниться еще и капитана сборной Лионеля Месси. А Вильярруэль поддержала Фернандеса, заявив, что «ни одна колонизаторская страна не может запугивать аргентинцев за правду». В итоге Карине Милей пришлось лично посетить посольство Франции и принести извинения, которые, по данным La Nacion, были приняты. Издание отмечает, что в ближайшее время президент Хавьер Милей должен отправиться в Париж, чтобы принять участие в церемонии открытия ОИ и встретиться с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Мирный план Орбана»

Брюссель грозит бойкотом в ответ на «дипломатическое наступление» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пишет Die Weltwoche. Издание рассказало, что в мирном плане по украинскому кризису, который Орбан ранее представил главе Совета ЕС Шарлю Мишелю, выделяется пункт о прекращении огня.

Как отмечает Die Weltwoche, Орбан считает, что прекращение огня должно дать старт переговорам, но такой подход не одобряют ни Россия, ни Украина. Однако другие предложения Орбана издание назвало заслуживающими внимания. Во-первых, Орбан предложил ЕС договориться с Китаем о формате мирной конференции. Во-вторых, он призвал возобновить нормальные дипломатические отношения с Россией. В-третьих, Орбан хочет привлечь на сторону ЕС страны Глобального Юга с помощью «скоординированной инициативы».