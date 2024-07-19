На Украине еще один депутат вышел из фракции "Слуга народа"

Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Юлия Яцик покинула фракцию. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

"Юлия Яцик вышла из фракции "Слуга народа", - написал он в Telegram-канале.



Два дня назад он же сообщил о выходе из фракции депутата Марьяны Безуглой, которая известна резкой критикой бывшего и нынешнего главкомов ВСУ Валерия Залужного и Александра Сырского. Проинформировав о выходе Безуглой, Железняк отметил, что во фракции осталось всего 233 депутата.

Эксперты обращают внимание на то, что число депутатов в пропрезидентской фракции уменьшается с каждым годом. После победы на парламентских выборах 2019 года депутатские мандаты получили 254 представителя "Слуги народа", тогда как для голосования за большинство законов необходимо 226 голосов.

Таким образом, партия имела возможность проводить любые решения, не прибегая к союзам с другими силами. Однако в последние годы это становится все сложнее: ряд депутатов покинули фракцию по разным причинам, другие не всегда готовы поддерживать инициативы президентской команды, часть депутатов игнорирует заседания парламента.

В январе 2024 года глава фракции Давид Арахамия заявлял, что Верховная рада находится на пороге кризиса из-за намерения значительного числа депутатов отказаться от мандатов. На тот момент, по его словам, у него только от представителей "Слуги народа" было 17 заявлений на оставление мандата.