Парламент Грузии поддержал законопроект о массовой амнистии заключенных

Депутаты парламента Грузии приняли в первом чтении законопроект о массовой амнистии заключенных. Заседание парламента транслировалось на сайте законодательного органа.

За законопроект проголосовали 82 депутата при кворуме в 50 голосов. Оппозиция в большинстве своем не участвовала в заседании парламента, так как считает амнистию предвыборным ходом правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Ранее "Грузинская мечта" инициировала законопроект, по которому около трети всех осужденных в Грузии будут либо освобождены полностью от отбывания наказания, либо их срок наказания будет сокращен наполовину, на одну четверть или одну шестую. При этом, около 10% всех осужденных, которых в стране более 10 тыс., будут выпущены на свободу.

Амнистия затронет осужденных за уголовные преступления, совершенные до 1 июля 2024 года, при этом, но не коснется убийц, наркоторговцев и насильников, так называемых воров в законе, людей, совершивших другие тяжкие и особо тяжкие преступления. Принять закон во втором и третьем чтении планируется во время осенней сессии.