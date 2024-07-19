Китай обвинил НАТО в превышении полномочий

Североатлантический альянс выходит за рамки своих полномочий, безосновательно вмешиваясь во взаимодействие России и Китая. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя информацию о возможном присвоении НАТО китайской собственности в Европе. ТАСС

«Вмешательство и нарушение альянсом китайско-российского сотрудничества под предлогом конфликта с Россией совершенно безосновательно», — подчеркнул Цзянь, отметив «стремление НАТО расширять свои полномочия». Газета.Ru

Ранее представитель китайского МИД сообщил, что КНР решила приостановить консультации с США по контролю над вооружениями и нераспространению. Он отметил, что такая мера связана с продажей Вашингтоном оружия властям Тайваня. News.ru