Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине из-за слабостей администрации президента США Джо Байдена. О его роли в конфликте Трамп Республиканской партии.

«Они увидели, что эти люди некомпетентны», — сказал экс-президент США.



Он также отметил, что считает предпосылкой этого вывод американских войск из Афганистана. Политик назвал его катастрофическим.

Экс-президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что сможет остановить боевые действия на Украине в течение 24 часов в случае победы на президентских выборах. Он подчеркнул, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, поэтому ему удастся урегулировать конфликт еще до инаугурации в январе 2025 года.