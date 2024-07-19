Китай обвинил НАТО в превышении полномочий

НАТО выходит за рамки своих полномочий вмешательством во взаимодействие России и Китая, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Комментируя информацию о возможном присвоении Альянса китайской собственности в Европе, он отметил, что военный блок тем самым стремится «перейти границы». По его словам, которые передает ТАСС, вмешательство Альянса в китайско-российское сотрудничество под предлогом конфликта с Россией «совершенно безосновательно».

Эти слова еще раз показывают стремление НАТО расширять свои полномочия, переходить границы и заниматься блоковой конфронтацией, — сказал Линь Цзянь.



Ранее представитель китайского МИД сообщил, что КНР решила приостановить консультации с США по контролю над вооружениями и нераспространению. Он отметил, что такая мера связана с продажей Вашингтоном оружия властям Тайваня.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Китай в подстрекательстве к конфликту в Европе и заявил, что Пекин представляет угрозу для Тайваня. По его словам, Североатлантический альянс не рассматривает КНР как враждебную страну, однако его действия бросают вызов безопасности НАТО. Столтенберг объявил о намерении военного блока расширить сотрудничество со странами региона.