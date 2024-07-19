Британский телеканал не вышел в эфир из-за технического сбоя

Британский телеканал Sky News не смог выйти в прямой эфир утром в пятницу, 19 июля, из-за технического сбоя. Об этом в соцсети X рассказал исполнительный председатель Sky News Group Дэвид Родс.

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Он принес извинения зрителям за перебои. Родс отметил, что большинство новостей телеканала все еще доступна онлайн. Компания прилагает все усилия для восстановления работоспособности всех своих сервисов. Причины происшествия в публикации не уточняются.

Также о сбое сообщил крупнейший железнодорожный оператор Великобритании Govia Thameslink Railway. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения компаний, которые находятся в составе группы, сейчас организация испытывает масштабные IT-проблемы по всей своей сети.

Напомним, что ранее в мире произошел глобальный сбой, связанный с работой сервисов Microsoft. О проблемах сообщили крупные авиакомпании США, аэропорт Берлина, аэропорты и банки Австралии и другие организации по всему миру. В Microsoft заявляли, что сервисы восстанавливаются, а специалисты продолжают принимать меры по стабилизации.