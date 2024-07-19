Британский телеканал не вышел в эфир из-за технического сбоя

Британский телеканал Sky News не вышел в эфир из-за технического сбоя
Британский телеканал Sky News не смог выйти в прямой эфир утром в пятницу, 19 июля, из-за технического сбоя. Об этом в соцсети X рассказал исполнительный председатель Sky News Group Дэвид Родс.
Он принес извинения зрителям за перебои. Родс отметил, что большинство новостей телеканала все еще доступна онлайн. Компания прилагает все усилия для восстановления работоспособности всех своих сервисов. Причины происшествия в публикации не уточняются.
Также о сбое сообщил крупнейший железнодорожный оператор Великобритании Govia Thameslink Railway. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения компаний, которые находятся в составе группы, сейчас организация испытывает масштабные IT-проблемы по всей своей сети.
Напомним, что ранее в мире произошел глобальный сбой, связанный с работой сервисов Microsoft. О проблемах сообщили крупные авиакомпании США, аэропорт Берлина, аэропорты и банки Австралии и другие организации по всему миру. В Microsoft заявляли, что сервисы восстанавливаются, а специалисты продолжают принимать меры по стабилизации.