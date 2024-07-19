Орбан рассказал, почему не разглашает шаги миссии по Украине

Шаги миссии Венгрии по урегулированию ситуации на Украине не разглашаются, поскольку внешние силы могут помешать этому процессу. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. Газета.Ru

«Это вполне обоснованная осторожность, потому что появилось много противников миротворческой миссии. Если заранее станет известно, каким будет следующий шаг, то многие сделают так, чтобы он не мог не быть выполнен. Всегда сначала надо что-то сделать, а потом уже говорить об этом, так что я тоже буду действовать таким образом», - сказал глава венгерского правительства. ТАСС

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не видит возможностей военного решения конфликта на Украине и настаивает на скорейших мирных переговорах. Деловая газета «Взгляд»