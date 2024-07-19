В Госдуме рассказали, может ли Орбан повлиять на украинский конфликт

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не сможет сильно повлиять на украинский конфликт, считает первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, к сожалению, не все зависит от Орбана.

Мы видим, какие шаги были сделаны. Это и поездка Орбана в Киев, и в Москву, и в Пекин, и в Вашингтон. Обсуждение этих событий в Европе. В этом плане Орбан показал большую работоспособность. Он встретился с руководителями стран, определил позицию и в том числе предложил Венгрию как площадку для проведения переговоров, — объяснил парламентарий.



Депутат отметил, что страны Евросоюза по-разному оценили действия венгерского премьер-министра, а Россия подтвердила, что хочет сесть за стол переговоров. Сейчас именно Венгрия является председателем в Евросовете, поэтому неизвестно, чем именно закончится инициатива Орбана.

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К сожалению, не все зависит от Орбана и наших желаний. Но его стремление надо приветствовать, — добавил Чепа.



Ранее Виктор Орбан заявил, что Евросоюз, Соединенные Штаты, Китай и Турция способны разрешить конфликт на Украине. Он подчеркнул, что этим игрокам по силам повлиять на ситуацию.