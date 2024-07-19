Анонсирован визит в Россию вице-премьера Госсовета КНР

Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян планирует посетить Россию 21-23 июля. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.

По его словам, "по приглашению первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова и вице-премьера Россия Александра Новака" Дин Сюэсян посетит Россию для участия в 11-й Российско-китайской межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству, 21-й межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству и 6-м Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.