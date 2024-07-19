Зеленский назвал единственное условие для ухода с поста президента

Владимир Зеленский заявил о том, что покинет свой пост только в случае завершения военных действий на Украине. Об этом он рассказал в интервью BBC.

По его словам, он вполне допускает возможность ухода с поста. Также Зеленский призвал мировых лидеров продолжать оказывать давление на Россию для прекращения боевых действий на Украине.

«Это не значит, что все территории будут отвоеваны силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», - заявил он, высказав мнение, что Украина может казаться «в более сильной позиции» за столом переговоров.



Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров, но по инициативе Киева они были прекращены.

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При этом официально срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам политик заявлял, что голосование сейчас будет «несвоевременным».