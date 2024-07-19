В МИД Азербайджана обвинили Макрона в дестабилизации Южного Кавказа

Президент Франции Эммануэль Макрон создает напряженность на Южном Кавказе, демонстрируя предвзятую позицию Парижа в отношении Баку. В дестабилизации региона французского лидера обвинил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. Lenta.ru

«К сожалению, заявления французского президента Эмманюэля Макрона на саммите Европейского политического сообщества, оправдывающие политику милитаризации Армении и открыто демонстрирующие предвзятую позицию в отношении Азербайджана, являются еще одним наглядным примером попыток Франции создать напряженность в регионе и воспрепятствовать мирному процессу», - сказал Гаджизаде. ТАСС

Ранее в Баку прошел съезд сторонников деколонизации заморских территорий Франции. RT на русском