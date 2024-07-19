В МИД Азербайджана обвинили Макрона в дестабилизации Южного Кавказа

Президент Франции Эммануэль Макрон создает напряженность на Южном Кавказе, демонстрируя предвзятую позицию Парижа в отношении Баку. В дестабилизации региона французского лидера обвинил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, передает ТАСС.

© Lenta.ru

«Заявления французского президента Эммануэля Макрона (...) являются еще одним наглядным примером попыток Франции создать напряженность в регионе и воспрепятствовать мирному процессу», — приводятся в публикации слова дипломата.



Он отметил, что речь идет, в частности, о словах главы французского государства на саммите Европейского политического сообщества. По мнению Баку, Макрон в своих публичных выступлениях оправдывал агрессивную милитаризацию Армении.

Ранее в Баку прошел съезд сторонников деколонизации заморских территорий Франции. Мероприятие объединило более чем 15 политических партий и движений за независимость Корсики, Меланезии, Полинезии, группы Карибских и Антильских островов.