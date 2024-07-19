В Одессе мужчина выстрелил в воздух при попытке задержания военкомами

Мужчина выстрелил в воздух в Одессе во время попытки задержания военкомами, сообщило издание «Страна» со ссылкой на местные порталы.

На видео в Telegram-канале издания видно, что на месте также присутствует полиция, при этом на кадрах попытка задержания мужчины не показана, передает ТАСС.

Как уточнило издание, жители перекрыли дорогу полицейской машине.

Ранее в Одессе за ночь партизаны уничтожили пять служебных автомобилей территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата).