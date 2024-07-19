Стали известны даты визита Махмуда Аббаса в Россию

Визит главы Палестины Махмуда Аббаса в Москву запланирован на 12-14 августа. В эти даты он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал дипломатический источник РИА Новости.

Чуть раньше в канцелярии палестинского лидера агентству говорили, что Аббас посетит Россию 18 августа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что точные даты уже согласованы.

«Приедет он 12 августа. На 13 августа запланированы переговоры с Путиным. 14 числа он уезжает», — уточнил источник.



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